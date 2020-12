Helsepersonell blir flytta fram i vaksinekøen

innenriks

FHI-direktør Camilla Stoltenberg opplyste på ein pressekonferanse onsdag at det høgast prioriterte helsepersonellet skal vaksinerast samtidig med dei eldste, altså ved første vaksinesending.

FHI har heile tida hatt som utgangspunkt at rekkjefølgja kan justerast viss smittespreiinga aukar, påpeika ho.

– Denne justeringa gjer vi no. Grunnen er at det er ein stor fare dei neste fire vekene for mange nye lokale utbrot og regional auke. Det har vore auka reising og sosial kontakt i jule- og nyttårshelga, og vi er bekymra for importsmitte og mutasjonar av viruset, sa Stoltenberg på pressekonferansen.

Den opphavlege prioriteringsrekkjefølgja vart lagt fram før jul.

Set av ein del av dosane

Målet med omprioriteringa er å sikre at kapasiteten i helsetenestene ikkje blir svekt ved auka smitte.

I første omgang blir det sett av vaksinar til 15.000 tilsette i spesialisthelsetenesta. I tillegg kan primærhelsetenesta få inntil 20 prosent av dosane som blir fordelte til kommunane.

Vaksinasjonen av utvalt helsepersonell vil gå føre seg parallelt med vaksinasjonen av sjukeheimsbebuarar og risikogrupper over 85 år. Den startar i veke to.

Det er førebels ikkje nok vaksinar til alt helsepersonell i landet, og det må derfor gjerast prioriteringar internt i gruppa. FHI har utarbeidd forslag til kriterium som kan vere til hjelp for å prioritere.

– Det blir opp til dei regionale helseføretaka å vedta kva grupper dei ønskjer å prioritere. Det vil mellom anna vere basert på smittetrykket lokalt, korleis ein er organisert, og kvar sårbarheita er, seier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet til NTB.

– Men det er klart at helsepersonell som jobbar tett opp mot covid-19-pasientar, er ei naturleg gruppe å tenkje på.

Avviser politisk press

Den opphavlege planen om å vente med vaksinasjonen av helsepersonell har skapt mykje debatt. Men Stoltenberg avviser at omprioriteringa som blir no gjord, er eit resultat av politisk press.

– Dei endringane vi gjer no, er eit resultat av endringar i smittesituasjonen. Vi har ikkje eigentleg oppfatta at det har vore eit politisk trykk, seier Stoltenberg til NTB.

– Dette er eit initiativ som vi har teke med utgangspunkt i smittesituasjonen, seier ho.

FHI-direktøren viser til at smitten i Noreg har auka med 6–7 prosent i veka dei siste vekene. I inneverande veke ventar FHI at auken vil bli endå større, og den kan halde fram med å auke i vekene som kjem.

Situasjonen er dermed ein heilt annan enn då den opphavlege prioriteringa vart lagt fram.

– Då vi tok avgjerda opphavleg, så var det vedteke nye tiltak og nedgang i smittetala over fleire veker. No har vi hatt oppgang over fleire veker, seier Stoltenberg.

