Gjerdrum-ordførar: Sjansen er stor for at mange kjenner nokon som er ramma

innenriks

– Vi er jo ikkje ein stor stad, så det er klart at dette pregar oss. Sjansen for at vi kjenner mange av dei som er ramma, er jo stor, seier han til NRK onsdag kveld.

Politiet har framleis håp om å finne overlevande i skredområdet, og leiteaksjonen er framleis organisert deretter. Mellom anna blir det brukt varmesøkjande kamera frå helikopter.

Framleis er tolv personar ikkje gjort greie for.

– Vi får berre håpe at mange av dei er ute og reiser eller er på hytta eller noko liknande. Samtidig veit vi jo at mange ikkje reiser så mykje no på grunn av koronasituasjonen, seier ordføraren til NTB.

Rundt 700 har hittil vorte evakuerte, men så mange som 1.500 totalt kan måtte rekne med å bli evakuert i området rundt leirskredet, ifølgje ordføraren.

– Dei viktigaste oppgåvene for kriseteamet framover no er å sørgje for god informasjon om korleis livet vil vere i morgon, men òg om ei veke eller ein månad. Det er naturlegvis vanskeleg for oss å vite, men vi må jo oppsøkje dei som er evakuert på hotell, og prøve å få gitt dei så god informasjon som mogleg, seier Østensen.

(©NPK)