Fleire hus tekne av jordskredet i Gjerdrum – ni skadde

innenriks

Politiet fortel om kaotiske forhold og at det framleis er rørsle i området, som ligg i Ask på Gjerdrum på Romerike. Fleire hundre er evakuerte, og evakueringa går framleis føre seg onsdag morgon.

– Bygningar, takplater og konstruksjonar har kollapsa. Vi har fått meldingar frå fortvila menneske som har ringt til nødtelefonen til politiet og sagt at heile huset er i rørsle og at dei ligg under takplater og isolasjon. Så det er sjølvsagt dramatiske meldingar, og hendinga er særs alvorleg, sa innsatsleiar Roger Pettersen på ei pressebrifing klokka 10.

Mange ambulansar og anna beredskapspersonell er sendt til staden. Røde Kors og andre frivillige bidreg òg.

Fleire skadde

I ei pressemelding klokka 9.41 skreiv politiet at fleire personar var sakna etter jordskredet, men dette har dei seinare korrigert.

– Vi jobbar som sagt på staden. Vi kan ikkje stadfeste at det er nokon sakna der. Men vi held den moglegheita open, seier Pettersen.

Han understrekar samtidig at ingen er stadfesta omkomne så langt.

Politiet melder at ni personar har fått behandling av ambulanse.

– Ein person er frakta til Ullevål sjukehus og fire til Ahus, seier Pettersen.

Fem er frakta til legevakt. Ingen av dei skal vere alvorleg skadd.

– Det skjer evakuering av bustader for fullt framleis. Det er avslutningsvis evakuering av ein eldreheim i Ask sentrum, seier Pettersen.

Ekspertise

Noregs fremste ekspertar har i fleire timar jobba med å få oversikt over leirskredet, omfanget og risiko i Gjerdrum.

Kommunikasjonssjef Øydis Ulrikke Castberg i Norges Geotekniske Institutt (NGI) seier til NTB at dei har sendt skredekspertar på kvikkleire til rasstaden på Romerike, som har mykje kvikkleire. Det har vore slike skred i området tidlegare, men årsaka til det siste skredet er enno ikkje kjent.

– For å få ei oversikt over situasjonen har NGI, i tillegg til ekspertane som er på staden, ekspertar som no går gjennom alt av tidlegare geotekniske undersøkingar og rapportar som er gjorde på staden for å få ei oversikt over grunnforholda, seier Castberg.

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) sende geologar til staden natt til onsdag for å hjelpe politiet og få oversikt over omfanget av skredet, om det er trygt å ta seg inn i området og kartleggje eventuell fare for nye skred.

Justisministeren følgjer saka

NVE har det overordna ansvaret for statlege forvaltningsoppgåver når det gjeld førebygging av flaumskadar og skredulykker.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) blir løpande orienterte etter raset i Gjerdrum, melder regjeringa onsdag.

Statsminister Erna Solberg seier at det gjer vondt å sjå korleis naturkreftene har herja.

– Tankane mine går til alle som er ramma av jordskredet. No er det viktig at nødetatane får gjort jobben sin, skriv ho på Twitter.

Politiet melde først om skredet klokka 5.18 onsdag morgon.

