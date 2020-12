innenriks

21 personar er framleis ikkje gjort greie for etter raset og 700 er evakuerte. Statsministeren og justisminister Monica Mæland (H) er på staden for å bli brifa om situasjonen.

– Eg har lyst å seie tusen takk for jobben de gjer. Eg veit at dette både er krevjande og hardt for alle som er med og jobbar, sa statsministeren til beredskapsleiinga før ho gjekk inn til brifen.

Solberg har varsla at ho vil komme med fleire kommentarar i etterkant.

