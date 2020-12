Erna Solberg om Gjerdrum-skredet: Ei vond kjensle når det er så mange vi ikkje veit om enno

innenriks

– Det er ei dramatisk oppleving å vere her og sjå bilete frå skadestaden og heile raset, og sjølvsagt kunnskapen om at det er fleire ein ikkje har gjort greie for enno, seier Solberg, som understrekar at det ikkje er sikkert at alle har vore heime då skredet gjekk.

21 personar er framleis ikkje gjort greie for etter leirskredet og 700 er evakuerte. Statsministeren og justisminister Monica Mæland (H) er på staden for å bli brifa om situasjonen.

– Det er alltid ei vond kjensle når det er så mange vi ikkje veit noko om enno, seier Solberg.

Uvissa gjer inntrykk

Solberg seier ho er imponert over innsatsen som blir gjord og kor raskt ein kom i gang. Ho er klar på at dette er eit arbeid og ein innsats som vil gå føre seg i mange dagar.

Det er særleg uvissa om at nokon kan vere tekne av skredmassane, som gjer sterkast inntrykk på statsministeren. Førebels er 21 personar ikkje gjort greie for.

– Det som gjer inntrykk, er jo å vite at det sannsynlegvis er personar i dette som ein ikkje kan gå inn og redde på vanleg måte. Eg er samd med politiet i at dette er ein katastrofe. Sannsynlegvis er det eitt av dei største skreda vi har hatt, og med dei største konsekvensane.

– Noko av jobben som blir gjord no, er å kryss-sjekke for å finne ut om nokon er andre stadar og at det verste ikkje er tilfellet, seier Solberg.

– Ekstremt vanskeleg situasjon

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland seier etter orienteringa klokka 14 onsdag ettermiddag at politiet, helsevesenet, brannvesenet gjer ein veldig stor innsats, og at det er viktig for både henne og Solberg å ikkje gå i beina på dei.

– Inntrykket mitt er at vi er midt i ein blålysfase, enorme ressursar er sette inn, seier Mæland.

– Med det blotte auget, ved å følgje media og å snakke med folk her, så skjønner vi at dette er ein ekstremt vanskeleg situasjon, seier ho.