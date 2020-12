Elleve personar ikkje gjort greie for etter Gjerdrum-skredet

innenriks

– Samtidig som vi arbeider aktivt i sjølve rasområdet, jobbar vi med å registrere personar. I den prosessen har ein no funne ut at det no står att elleve personar det ikkje er gjort greie for, seier operasjonsleiar Gisle Sveen i Aust politidistrikt til avisa.

Gjennom dagen har talet på personar som det ikkje er gjort greie for, vorte nedjustert ei rekkje gonger.

Ifølgje operasjonsleiaren skal ein av dei siste personane som har komme til rette, vorte funnen på sjukehus.

– Innleiingsvis var det ein del som vart køyrde til sjukehus av ambulanse. No har vi ettergått desse og fått registrert ein person som er på sjukehus med lettare skadar, seier han til Romerikes Blad.