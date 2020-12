15 personar framleis ikkje gjort greie for i Gjerdrum – katastrofearbeidet fortset i mørket

innenriks

Minst 14 bustader ligg inne i det hardast ramma området etter jordskredet, som er 700 meter langt og 10–20 meter breitt, ifølgje politiet.

Fleire personar har gjennom dagen vorte heist opp i helikopter frå rasmassane, men i 17-tida var framleis 15 personar ikkje gjort greie for.

Friske, utkvilte mannskap kjem no på etter at mørket har seinka seg, seier innsatsleiar Roger Pettersen i Aust politidistrikt.

Mørket gir utfordringar

Politiet legg no planar for kvelden og natta, og arbeidet held fram i mørket. Det gjer redningsarbeidet meir utfordrande, seier Pettersen.

Bilete frå staden viser fleire hus som ligg nede i eit stort krater som skredet har skapt. Fleire bustader står tett inn mot kraterkanten, og gjennom dagen har fleire bygningar rasa utfor.

Politiet trur det kan vere folk i skredområdet, men redningsmannskapa kjem seg berre inn frå lufta. Så langt er det ikkje gjort nokon funn, og ingen er stadfesta omkomne.

– Det er håp, og vi leitar etter overlevande, sa Pettersen i 16.30-tida onsdag.

700 evakuerte

Det var først då dagslyset kom onsdag morgon, at det fullstendige omfanget av katastrofen byrja å vise seg for redningsmannskapa.

– Dei som jobba her i natt, var overvelda då dei såg bileta frå dagslys, seier Pettersen.

Politiet sende ut den første meldinga si om skredet klokka 5.18. Alle nødetatane er tungt til stades i området. Hjelp er tilkalla både frå Forsvaret, Heimevernet, Sivilforsvaret og frivillige organisasjonar.

700 personar er evakuerte frå området rundt, mellom dei ein sjukeheim med koronautbrot – noko som har gjort innsatsen ekstra krevjande.

Folk som oppheld seg i Gjerdrum, kan no markere seg som trygge gjennom Facebook sine sider for kriserespons. Der kan ein òg mellom anna søkje opp venner i området og spørje dei om dei er trygge.

Ti skadde

Til saman har ti personar vorte frakta til sjukehus og legevakt etter skredet, men ingen av dei er hardt skadde.

– Dei har vore i leilegheitene, og nokon har òg vorte funne i området der det har vore skred, seier innsatsleiar for helse Hans Kristian Jørgensen.

Han seier at fleire personar har vorte løfta opp frå rasmassane med eit Sea King-helikopter.

– Dei vi har funne, er kalde i kroppen, seier han.

– Vi har fire pasientar som vi har køyrt til Ahus som er lettare skadde. Så har vi fem pasientar som er køyrde til legevakt. Ein pasient er køyrd til Ullevål og har hatt litt pusteproblem, men den personen går det òg greitt med no.

Statsministeren brifa

I fleire av bustadene i det hardast ramma skredområdet er det fleire bueiningar. Det dreier seg mellom anna om fleire firemanns-bustadhus.

– Det er ei dramatisk oppleving å vere her og sjå bilete frå skadestaden og heile skredet, og sjølvsagt kunnskapen om at det er fleire ein ikkje har gjort greie for enno, sa Solberg, som understreka at det ikkje er sikkert at alle har vore heime då skredet gjekk.

Gjerdrum kyrkje vil halde ope fram til klokka 20 onsdag kveld, opplyser Borg biskop og bispedømme.

– Vi ber og håpar for dei som er ramma, dei sakna og for dei som deltek i hjelpearbeidet og krisehandteringa, seier biskop Atle Sommerfeldt.

Fortvila menneske

Politiet fortel om kaotiske forhold dei første timane etter hendinga. Fleire av nødmeldingane har vore svært dramatiske.

– Bygningar, takplater og konstruksjonar har kollapsa. Vi har fått meldingar frå fortvila menneske som har ringt til nødtelefonen til politiet og har sagt at heile huset er i rørsle, og at dei ligg under takplater og isolasjon. Så det er sjølvsagt dramatiske meldingar, og hendinga er særs alvorleg, sa innsatsleiar Roger Pettersen på ei pressebrifing klokka 10.

Noregs fremste ekspertar har i fleire timar jobba med å få oversikt over leirskredet, omfanget og risiko i Gjerdrum.

– Det er framleis avskalingar, og det er ikkje kontroll, seier ho om raset som starta natt til onsdag.

(©NPK)