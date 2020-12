innenriks

Rundt 700 personar har førebels vorte evakuerte etter at det massive leirskredet vart utløyst natt til onsdag.

Fleire hus hamna i skredsona, og politiet leitar framleis etter 15 personar som ikkje er gjort greie for.

– Fleire blir evakuerte. NVE definerer eit større område som utrygt. Det er sendt ut SMS-varslar, og folk som bur lenger inn mot Ask sentrum vil bli evakuerte. Det ligg an til at 1.500 blir evakuerte, seier Østensen til kanalen.