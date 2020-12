Venstre-leiar Guri Melbys nyttårsdraum: 4 prosent eller meir

innenriks

Juleroa har senka seg over Venstre etter krangling og leiarstrid i vår og sommar. Men for nybakt partileiar, statsråd og småbarnsmor Guri Melby er ikkje «ro» det ordet som ligg fremst på tunga. Ho summerer opp det siste halvåret i eitt ord: Travelt!

– Det har vore veldig intenst. Litt som å bli kasta til løvene, seier 39-åringen, som overtok roret i Venstre i september.

Eit hus for alle

Eit drygt akademisk kvarter for seint har ho hasta inn på Deichman bibliotek i Bjørvika, som ho sjølv har valt som åstad for intervjuet. Det sømer seg for ein kunnskapsminister å vere omgitt av bøker.

– Dessutan er biblioteket det viktigaste lågterskeltilbodet vi har innan kultur. Her er det plass til alle, proklamerer ho.

– Det kunne eigentleg heitt Venstres hus?

– Ja! Hahaha, ler ho høgt, lener seg framover og byrjar energisk å fortelje om stortingsmeldinga om barne- og ungdomskultur som ho og kulturminister og partikollega Abid Raja jobbar med.

– Ta kulturskulen. I dag blir tilbodet brukt først og fremst av barn frå middelklassefamiliar. Men sånn kan vi jo ikkje ha det, seier Melby, som i same slengen varslar ein ny rammeplan for SFO der kulturskulen er ein bit i puslespelet.

Korona og nye moglegheiter

Melby vart kunnskapsminister 13. mars, dagen etter at Noreg stengde ned. Handteringa av koronakrise, sårbare elevar og slitne lærarar har sett eit tydeleg preg på debutåret hennar i regjering. Men kanskje kan det komme noko godt ut av dette òg.

– Eg håpar og trur at vi kan dra med oss noko av det vi har lært i denne krisa, seier ho. Mellom anna jobbar ho med eit forslag om digitale kurs i vidaregåande skule som supplement til vanleg undervisning.

– Det vil gi eit hav av nye moglegheiter. Til dømes kan elevane shoppe kule, smale fag ved ein annan skule enn den dei går på. Det kan styrkje skulane i distrikta, trur Melby.

Freiste veljarane

Men det var altså dei hersens meiningsmålingane. Heilt sidan sommaren 2018 har Venstre lege under sperregrensa, ofte eit godt stykke under. Og partiet har ikkje løfta seg nemneverdig med Melby i førarsetet. Frykta er ein reprise frå 2009, då partiet brått gjekk frå ti til to representantar på Stortinget.

– Eg er klar over at det kan skje igjen. Men eg er òg ganske optimistisk. Vi har mange veljarar som har sett seg på gjerdet etter all uroa i partiet. Uro er ikkje spesielt attraktivt, seier Melby.

– Kva skal du freiste dei med?

– Eit Venstre som har svar på det som vi meiner er vår tids største utfordringar, seier Melby og høyrest ut som eit vandrande partiprogram der ho leksar opp om klima og miljø, skule og kunnskap og jobbskaping. Uttrykket «det grøne skiftet», som forgjengaren hennar ynda å bruke, hoppar ho likevel over.

Vinne tilbake

– Det siste året har både MDG og Raudt lege godt over Venstre på målingane. Kor forsmedeleg er det?

– Politikk er ikkje konkurranse. Det viktigaste er at Venstre kjem over sperregrensa.

– Apropos MDG, de er to parti som har klimasaka øvst. Kvifor er det så lite alliansebygging mellom dykk?

– Skulle vi ha samarbeidd med dei, hadde vi ikkje fått til nokon ting. Politikk handlar om å greie å skape fleirtal, til å få store parti til å stemme for noko dei eigentleg er imot.

– Men kvar femte veljar de tapar, går til MDG?

– Ja, og dei skal vi vinne tilbake.

Må bli tydelegare

– Ifølgje valforskarar har Venstre i regjering mista den høge sakseigarskapen sin på klima og miljø?

– Eg meiner at vi framleis har det. Men kjernen i prosjektet mitt er at vi må bli tydelegare og meir selektive på kva saker vi vel å fronte. Vi kan ikkje vere best på alt.

– De har kanskje litt å lære av Senterpartiet?

– Dei har vore veldig gode på klarleik og på å bli kjende att. Der har kanskje Venstre noko å lære, ja.

– Kor stor er trua på at det igjen blir borgarleg fleirtal i neste val?

– Eg har stor tru, eg. For på raudgrøn side er det jo berre kaos. Og sjølv om vi ligg under no, endrar ting seg veldig fort i politikken, seier Melby.

