TV 2-kanalane tilbake etter tekniske problem

Problemet vart løyst rundt klokka 17.45 tysdag ettermiddag, skriv TV 2 sjølv.

– Vi var på god veg med ei backup-løysing og hadde òg ein plan for kveldens Premier League-kampar. Men vi er no glade for at alt er løyst og på veg tilbake, og at sjåarane skal få sjå kanalane slik dei er vande til, seier pressesjefen i kanalen, Jan Petter Dahl.

Kampen mellom Elverum og Nærbø, som starta klokka 16.00, vart vist gratis og ope på tv2.no på grunn av problema.

Årsaka til problema var at to fiberlinjer mellom Bergen og Oslo var nede. Problema oppstod rundt klokka 13.30 tysdag ettermiddag. Kundar hos Altibox og kundar av nettløysinga TV 2 Sumo fekk likevel signal.

