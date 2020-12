Opposisjonen bekymra for tryggleiken til Forsvarets leverandørar

innenriks

Tilsette i selskap som leverer tenester til Forsvaret, kan bli legitime angrepsmål på lik linje med soldatar i krise eller krig, skriv VG.

– Gjer ein seg avhengig av private leverandørar på kritiske område som reparasjonar og reservedelar, så risikerer Forsvaret å miste si eiga styringsevne, seier Martin Kolberg, Arbeidarpartiets forsvarspolitiske talsmann.

Han meiner at konkurranseutsetjinga av oppgåver for Forsvaret går for langt. Under behandlinga av langtidsplanen for Forsvaret i november var då heller ikkje fleirtalet i utanriks- og forsvarskomiteen på Stortinget fornøgd med svara til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Bakke-Jensen skriv i ein e-post til avisa at det verken er kontroversielt eller juridisk problematisk at sivile utfører oppgåver for Forsvaret.

Gro Nystuen, folkerettsjurist og nestleiar ved Noregs institusjon for menneskerettar (NIM), er meir i tvil.

– Folkeretten i krig vernar sivile i ein krig. Men det er kva funksjon du har som avgjer om du er eit militært mål, og om denne funksjonen understøttar militærmakta, seier ho.

