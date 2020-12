Kvinne sikta for sambuardrap i Klepp på Jæren

innenriks

Tidleg om morgonen laurdag 26. desember fekk politiet melding om at det var funnen ein død mann i ein bustad på Kleppe i Klepp kommune.

– Det var inga openberr dødsårsak, og det vart derfor rutinemessig attrådd obduksjon av avdøde, heiter det i ei pressemelding politiet i Sørvest sende ut tysdag kveld, altså tre dagar seinare.

Politiet har no fått den førebelse obduksjonsrapporten, men vil av omsyn til etterforskinga ikkje seie noko om detaljane.

– Men undersøkingane av avdøde viser funn som kan tyde på at mannen vart drepen. Politiet har no sikta sambuaren hans for drap, opplyser politiadvokat Christine Kleppa.

Erkjenner ikkje straffskuld

Både fornærma og sikta er i 40-åra, og dei er kjende for politiet frå andre forhold.

– Vi er svært tidleg i etterforskinga, og det står att mykje arbeid. Bustaden der avdøde vart funne, er avsperra, og det går kriminalteknisk undersøking føre seg på staden. I tillegg vil politiet ha fokus på vitneavhøyr og gjennomgang av mobildata, seier Kleppa.

Den sikta kvinna sit i avhøyr tysdag kveld, opplyser forsvarar Odd Rune Torstrup til NTB.

Ifølgje Stavanger Aftenblad erkjenner ho ikkje straffskuld for drap.

Melde frå sjølv

Politiadvokat Christine Kleppa fortel at det var sikta sjølv som melde frå til AMK om dødsfallet – og at AMK melde vidare til politiet.

Kleppa seier vidare at både avdøde og sikta er kjende for politiet for fleire ulike kriminelle forhold. Ho vil ikkje svare på om dei to, som var sambuarar i fleire år, tilhøyrde eit belasta miljø.

Det er ukjent om det var andre til stades då dødsfallet hende.

– Ikkje oss kjend. Det vil etterforskinga gi svar på. Vi vil avhøyre personar i omgangskrinsen deira, i tillegg til personar dei hadde kontakt med kort tid før dødsfallet, seier Kleppa.

Ho seier at politiet tysdag kveld er på adressa til paret for å sikre spor. Politiet vurderer fortløpande om den sikta kvinna skal framstillast for varetektsfengsling.