Kraftig bilbrann i underjordisk parkeringshus i Bærum

innenriks

Brannen vart meld ved 19.20-tida, og ein snau halvtime seinare opplyste politiet og brannvesenet at han var sløkt. Røykdykkarar søkte likevel framleis etter eventuelle skadde og for å få oversikt over det materielle skadeomfanget.

Det skal ha vore full overtenning og mykje røyk på staden. Parkeringshuset ligg i den nyare delen av kjøpesenteret og er heilt underjordisk.

– Det er klart at brann i lukka miljø er meir kritisk enn når det er ute i dagen, seier vaktkommandør Eirik Sundt Fredriksen ved 110-sentralen i Oslo til NTB.

Det er førebels ikkje meldt om personskadar, men publikum blir bede om å halde seg unna parkeringshuset inntil vidare.

(©NPK)