Indre Østfold ønskjer strengare nyttårstiltak

innenriks

Kommunaldirektør Kenneth Johannessen fryktar at folk mistolkar tilrådinga om maksimalt ti gjester to gonger i jula, skriv VG.

– Vi har møtt på innbyggjarar, særleg i ungdomsmiljøa, som tolkar det som at ein venneflokk på ti personar kan ha ti festar på ulike stader i jula. At det er verten som kan ha to festar med ti deltakarar og sjølv delta på åtte andre festar med tilsvarande tal, seier Johannessen.

Kommunen vil sjølv tilrå ein meir restriktiv praksis enn nasjonale tilrådingar tilseier dersom det ikkje kjem nye nasjonale føringar før nyttårsaftan.

(©NPK)