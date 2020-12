Forskar skeptisk til nytteverdien av Smittestopp-appen

innenriks

Tal frå Folkehelseinstituttet (FHI) måndag viste at litt over 217.000 personar så langt har lasta ned den nye smittesporingsappen til helsestyresmaktene sidan lanseringa 21. desember. 114 personar har meldt seg smitta.

Det imponerer ikkje Sintef-forskar Frode Strisland.

– Appen kan slumpe til å detektere nokre tilfelle, men sannsynlegvis ikkje så mange, seier han til Klassekampen.

Strisland meiner to tredelar av oss aktivt må bruke appen når vi bevegar oss ute, om den skal hjelpe i eit folkehelseperspektiv.

FHI seier at dei er førebudde på at det kan ta ei stund å etablere bruken av han, men at dei ønskjer at langt fleire både har appen på telefonen sin, og aktiverer han. FHI meiner at også ved lågare nedlasting har appen nytteverdi.

(©NPK)