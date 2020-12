FHI: Nye tilfelle av mutert virusvariant påvist i Noreg

innenriks

Alle tre personane kom til Noreg frå Storbritannia like før jul, til liks med dei to som vart oppdaga søndag. Dermed er det påvist i alt fem tilfelle her i Noreg.

– Personane det gjeld, skal no sitje i karantene og vil bli følgt opp av kommunen dei er i. Vi hjelper og sikrar at dei blir følgde opp i samsvar med gjeldande retningslinjer, seier avdelingsdirektør Line Vold i FHI i ei pressemelding.

Den engelske virusvarianten er kalla VOC 202012/O1 og blir anteken å vere årsaka til ein rask auke av smittetilfelle i Søraust- og Aust-England og dessutan London.

Han ser ut til å vere meir smittsam enn det vanlege koronaviruset, men ifølgje FHI ser han ikkje ut til å gi nokon større risiko for alvorleg sjukdom ut frå det som no er kjent. Det er heller ikkje haldepunkt for at vaksinen ikkje har effekt på den nye varianten.

– Det er som venta at fleire personar får denne varianten påvist, og vi ventar òg nye tilfelle framover i Noreg. Vi følgjer nøye med på situasjonen, og vi ønskjer å forseinke spreiinga så mykje som mogleg, seier Vold.

FHI påpeikar at det er kommunelegen i dialog med dei personane det gjeld, som vurderer kva dei går ut med av ytterlegare informasjon.