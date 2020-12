Varslar smitterekord i Trondheim

innenriks

Helse- og velferdsdirektøren seier til NRK at han ventar at smittetalet for søndagen vil komme over 60 nye smitta.

– Det er eit stort smittepress rundt i byen, og det er fleire personar som går rundt i byen som er smitta, og det er då ein stor risiko for at du kan bli smitta når du møter folk, seier Garåsen.

Dei nøyaktige tala kjem litt seinare i dag.

Andre juledag innførte Trondheim strengare tiltak etter at det vart konstatert eit utbrot i byen, og 34 nye smitta vart oppdaga. Mellom anna er det innført skjenkestopp klokka 22 og eit tak på ti sosiale kontaktar utanfor jobb og familie.

