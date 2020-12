Snart 30 år sidan Harald og Sonja vart Noregs kongepar

innenriks

Sjokkbeskjeden om at kongen var død, kom seint på kvelden 17. januar 1991. Morgonen etter talte kong Harald til det norske folket i NRKs radiosending.

– Kjære landsmenn. Hans Majestet kong Olav er gått bort. Eit stort tap og ei djup sorg har ramma oss alle. I denne tunge stunda gir det meg og familien min styrke å vite at heile det norske folket saman med oss delar sorga ved døden til min kjære far, sa kongen.

Same natt hadde han i tråd med Grunnloven innkalla regjeringa til statsråd på Slottet og gitt sin eid om å regjere landet i tråd med lovene og konstitusjonen.

Skremmande

I ettertid har kongen antyda at det var skremmande å måtte ta ansvar og vise karakterstyrke midt i sorga over sin eigen far. Og at han hadde store sko å fylle.

– Eg var lettare livredd. Det kanskje beskriv situasjonen. For å vere heilt ærleg var eg temmeleg sikker på at eg ikkje kom til å greie det. Han var jo utruleg populær, sa kong Harald til NTB i 2017.

For dronninga var det ein mykje større overgang å tre fram i det offentlege som kommande kronprinsesse enn å bli majestet.

– Eg hadde vore kona til mannen min i ganske mange år og kjende jo godt svigerfaren min òg. Men det vart ein stor overgang og eit særs større ansvar, sa ho i same intervju.

– Det første offeret til Gulf-krigen

Kong Olav døydde klokka 22.20 den 17. januar 1991.

Han fekk hjarteinfarkt medan han følgde nyheitsdekninga av Gulfkrigen, som akkurat hadde brote ut.

– Han var det første offeret til den krigen, for han fekk hjarteinfarktet sitt medan han såg på TV. Han var heilag overtydd om at det var tredje verdskrig som braut ut, og den ville ikkje han vere med på, fortalde kongen i ein NRK-dokumentar i 2016, som handla om 25-årsmarkeringa for tronskiftet.

I dagane som følgde, strøymde tusenvis til Slottsplassen i Oslo for å minnast den avdøde kongen og vise si støtte til kongefamilien. Plassen vart full av blomstrar og lys.

– Det tok berre nokre få timar det, så var det eit lyshav på Slottsplassen som vart halde ved like til over gravferda. Det var kjempeflott, rørande, verkeleg heilt bevegande, rett og slett.

Rundreise i landet

Seinare same år, 23. juni, vart kongen og dronning Sonja signa i Nidarosdomen i Trondheim. Her fekk dei Guds velsigning over kongsgjerninga si. Etterpå drog dei ut på ei ti dagars signingsferd i Sør-Noreg, medan dei heldt fram med ein 22 dagar lang reise i dei fire nordlegaste fylka året etterpå.

I oktober 1992 drog òg det relativt ferske kongeparet på sitt første statsbesøk, til Danmark. Allereie der viste kongen fram si spøkefulle side, som nordmenn har vorte godt kjent med i tida sidan:

– Nordmenn yndar å kalle unionstida (med Danmark) for «firehundreårsnatta», men som de kjenner til, er nordmenn av geografiske årsaker meir vande til netter enn dei fleste nasjonar, og vi veit å gjere det beste ut av dei, sa kongen til danskane.

Jobbar som team

30 år seinare er arvtakarane til kongeparet, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit, allereie godt integrerte i arbeidet på slottet.

På det punktet skil kong Harald seg frå forgjengarane sine.

– Både kong Haakon og Olav var kongar som gjorde ting åleine. Far min slapp meg ikkje til i det heile. Vi driv meir ut frå samarbeidstanken. Det er andre tider. Eg kallar oss eit team, med hoffet, kronprinsparet og oss. Det er ein styrke, seier kong Harald i den nyleg utgitte boka «Kongen forteller» av Harald Stanghelle.

I boka seier kongen òg at han synest det er heilt greitt å jobbe på, sjølv i ein alder av 83 år. Han tenkjer ikkje at han heller skulle hatt ferie på ubestemt tid som pensjonist.

– Nei, eg gjer ikkje det. Eg synest eg er heldig. Det er godt å ha noko å gjere, og eg håpar at det ein gjer er meiningsfylt.

Kongen er tydeleg på at han vil halde fram heilt til siste slutt.

– Når ein har avlagt eid til Stortinget, så varer det livet ut. Så enkelt er det for meg. Vi held på til «the bitter end». Det er noko med at Kongen er død, leve Kongen!

