Sakna 19-åring i Valnesfjord funnen omkommen

innenriks

Politiet starta måndag morgon opp igjen leitinga etter den sakna tenåringen i Valnesfjord i Fauske etter at ein omfattande aksjon vart sett i gang dagen før.

Litt etter klokka 14 måndag ettermiddag gjekk Nordland politidistrikt ut med opplysningar om at leiteaksjonen var avslutta etter at det hadde vorte gjort funn i leiteområdet.

– Politiet kan no stadfeste at vi har funne sakna, Nikolas Hafstad Hugås, omkommen. Hugås vart funnen i havet, under isen, opplyser politioverbetjent Remi Johansen i ein e-post.

– Politiet har oppretta undersøkingssak, men vi har ingen ting som tyder på at dette er noko anna enn ei ulukke, skriv Johansen vidare.

19-åringen vart søndag ettermiddag meld sakna etter ein fest same natt. Han vart sist observert ved 3-tida ved adressa der festen vart halden.

