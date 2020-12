Rettleiar for vaksinerestar er snart på plass

innenriks

Vaksineglasa frå Pfizer er berekna for fem dosar, men inneheld eigentleg meir. Det amerikanske legemiddelverket har allereie tilrådd at dei ekstra dosane kan bli brukte til vaksinasjon i USA.

Truleg vil restdosane kunne bli nytta òg her i landet. Folkehelseinstituttet har fått grønt lys frå Legemiddelverket, og det blir no jobba med ein rettleiar til helsearbeidarar som utfører vaksinasjonen.

– Det er ikkje nokon forskjell i kvalitet på den sjette dosen og den første dosen i glaset, såframt det er ein fullverdig dose, seier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet til NTB.

– Vi utarbeider ein omtale av korleis dette kan gjerast på ein trygg måte. Det handlar om korleis det skal gjerast og korleis ein skal vurdere at dosen er fullverdig, seier han.

Bukholm påpeikar at det er viktig for norske helsestyresmakter at vaksinerestar ikkje går til spille. Noreg kan på denne måten få 500.000 ekstra dosar ut av dei 2,5 millionar dosane som blir leverte frå Pfizer. Rettleiaren vil vere klar ein av dei næraste dagane.

