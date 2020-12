Jernbanenettet eitt skritt nærare konkurranseutsetjing

innenriks

Spordrift er den største aktøren i landet innan drift og vedlikehald av jernbanenettet med om lag 1.200 tilsette. Frå 1. januar blir selskapet lagt inn under Samferdselsdepartementet.

Omfanget av avtalar om drift og vedlikehald som selskapet har med Bane Nor, vil bli redusert etter kvart som fleire selskap skal konkurrere om oppdraga.

– Målet er at konkurranse, som gjer at tilbydarane må tenkje nytt og kreativt, skal gi meir drift og vedlikehald for pengane. Dette skal bidra til å redusere talet på forseinkingar og innstillingar i togtrafikken, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Staten vil bidra til at Spordrift skal vere ein konkurransedyktig aktør i denne marknaden, understrekar samferdselsministeren.

Spordrift vart etablert i juli i fjor i samband med planane om å konkurranseutsetje drift og vedlikehald av infrastrukturen.

(©NPK)