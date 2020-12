Hitra og Frøya innfører strenge koronatiltak – maks fem nærkontaktar

innenriks

Øykommunane vedtok måndag at alle berre skal ha maksimalt fem nærkontaktar, at det berre skal vere maksimalt fem gjester ved private arrangement og sosiale samankomstar, og at dei ikkje skal halde offentlege arrangement.

Det skal heller ikkje vere organiserte fritidsaktivitetar eller breiddeidrett for nokon over 19 år.

Koronatiltaka gjeld i første omgang til og med måndag 4. januar.

Kommunen understrekar at dei forstår at mange legg ned ein formidabel innsats.

– Det at vi no innfører ei forskrift, er ikkje eit signal om mistillit til dei tiltaka og tilrådingane som innbyggjarane allereie legg ned ein betydeleg innsats i, skriv kommunane i ei felles pressemelding.

Søndag vart alle skular og barnehagar på Hitra stengde fram til 17. januar, etter at det sidan 17. desember er påvist 47 smittetilfelle knytte til utbrotet i kommunen, som har i overkant av 5.000 innbyggjarar.

(©NPK)