4 av 10 kvinner har droppa alkohol til nyttår ved feiring med barn

Tala kjem fram i ein ny landsrepresentativ undersøking om alkoholforbruk dei siste nyttårsfeiringane som Ipsos har gjort for alkovettorganisasjonen Av-og-til. 2.775 personar vart intervjua.

I tillegg til at ein ganske stor del av menn og kvinner heilt droppar alkoholen, er det 20 prosent av kvinner og 18 prosent av menn som seier dei nøyer seg med éin til to einingar når dei feirar nyttårsaftan med barn.

Blant gruppene som drikk litt meir, drikk menn meir enn kvinner. Medan 6 prosent av kvinnene oppgir at dei drikk tre til fem einingar med barn til stades, seier 13 prosent av mennene det same. Berre 1 prosent av kvinner seier dei drikk over seks einingar, medan 9 prosent av menn drikk over seks einingar alkohol.

Generalsekretær Randi Hagen Eriksrud i Av-og-til meiner det bør vere ein tankevekkjar for fedrar.

– På nyttårsaftan er mange barn lenge oppe og får med seg store delar av kvelden med oss vaksne. Då må vi vite kvar grensa går, og når kvelden sluttar å vere hyggjeleg for barna våre, seier Hagen.

– Det som vi vaksne opplever som positive effektar av alkoholen; at vi ler høgare, kjem litt tettare på og mistar hemningar, kan opplevast skremmande og ubehageleg for dei små, seier Eriksrud.

