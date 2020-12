381 nye koronasmitta siste døgn

innenriks

I alt var det ved midnatt natt til søndag registrert 47.059 koronasmitta personar her i landet, viser førebelse tal frå det nasjonale meldesystemet for smittsame sjukdommar (MSIS).

Rundt 2,7 millionar personar er til no testa for koronavirus her i landet.

Søndag var 129 pasientar med covid-19 innlagde på norske sjukehus, ein auke på 17 frå dagen før.

421 koronadødsfall var vesle julaftan meldt til Folkehelseinstituttet (FHI). Tala er ikkje oppdaterte på grunn av jula, men frå julaftan og fram til søndag kveld var det meldt om til saman 14 nye dødsfall her i landet.

Aldersgruppa med flest dødsfall er personar som er 80–89 år gamle, og 53 prosent av alle døde er menn, ifølgje tala vesle julaftan. FHI presiserer at det ikkje alltid er mogleg å vite om pasienten har døydd av eller med covid-19.

