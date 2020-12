Konfliktrådet: Korona gav ikkje auke i nabokonfliktar

innenriks

Med mindre det kjem eit skred av klagar på sjenerande julelys og overdriven utepynting på tampen av året, har det dermed ikkje gått som Konfliktrådet forsiktig ymta frampå om i april:

Då trudde dei det kunne bli fleire nabokonfliktar i år som følgje av at vi gnissar innpå irriterande naboar, og la ut råd om korleis ein kunne førebyggje nabokranglar.

Nedgang

I staden har det gått motsett veg.

– Totalt sett har konfliktråda hatt ein nedgang i talet på saker i 2020. Det gjeld både for sivile saker, inkludert nabokonfliktar og hyttekonfliktar, og straffesaker, seier medieansvarleg Gro Jørgensen i Konfliktrådet til NTB.

Covid-19-pandemien har medført mindre kriminalitet og færre meldingar, så at det er færre konfliktrådssaker totalt sett, er kanskje ikkje så underleg.

Men kva med naboane? Dei som skrålar og gnålar på balkongen og i hagen, klipper hekken for mykje eller for lite, har ei gneldrande bikkje eller kjøper seg ein gaulande hannkatt som held heile nabolaget vake om natta?

Opplevast som trivielle

Sakstal for nabokonfliktar i 2020 i forhold til tidlegare år, er ikkje heilt samanliknbare sidan kategoriseringa har vorte annleis. Likevel tydar alt på ein markert nedgang i talet på nabokonfliktar.

I 2019 vart det registrert i alt 666 såkalla nærmiljøkonfliktar, som omfattar både nabokonfliktar og husdyrhald. Ved utgangen av november i år er det registrert 549 tilsvarande konfliktar. 452 av desse er nabokonfliktar, medan 97 har med husdyrhald å gjere.

Jørgensen trur koronapandemien har ført til at slike konfliktar kanskje blir opplevde som meir trivielle.

– Når det gjeld sivile saker – nabokonfliktar – er det kanskje slik at slike konfliktar blir små i forhold til den alvorlege situasjonen vi alle har vore og til dels framleis er oppe i, foreslår han, men understrekar at dei ikkje har undersøkt med folk kvifor konfliktnivået har gått ned.

Sesongbasert klaging

Nabokonfliktar heime og på hytta følgjer årstidene, som trefelling og klipping av hekk på våren, eller strøing av grus og snømoking på felles veg ein kald vintermorgon.

– Nokon av dei klassiske konfliktane er meir vanlege i bustadområde, som støy frå barn som hoppar på trampoline, tomtegrenser, eple eller blad som fell ned i hagen hos naboen. Andre konfliktar er meir vanleg i leilegheiter, som fest og høg musikk, ølflasker og sneipar på balkongen til naboen frå overetasjen – og ikkje minst bruken av fellesareal med søppeloppsamling og bleieposar i trappeoppgangen, seier Jørgensen.

Kort samanfatta: Det som blir tolka som generelt plagsam eller omsynslaus åtferd frå naboen – og bråk.

Når det gjeld dyrehald, er det særleg hundar som bjeffar til alle tider og aggressive hundar vi klagar på, men heller ikkje her har vi klaga meir i år.

Nye tider

Då Noreg stengde ned, vart det full stans òg for meklingane i dei tolv råda i Konfliktrådet, men dei var oppe igjen i rekordfart på nett og via telefon.

– Vi heiv oss rundt på fjorten dagar, førebudde meklarane våre, og etablerte meklingsarenaer på digitale plattformer. Det er vi stolte av, samtidig som vi er glade for at vi raskt kunne vere oppe og stå for dei som ønskte bistand til konfliktløysing. Nokon takka nei og vil heller vente til dei kan møtast fysisk, men vi har gjennomført mange møte på denne måten, seier Jørgensen.

Dei digitale møta, særleg formøta før mekling og mekling via digitale plattformer, har vist seg godt eigna og vil bli brukt og utvikla i tida framover, sjølv om konfliktrådet i hovudsak vil tilby personlege møte mellom partane.

– Den direkte mellommenneskelege kontakten mellom partane er svært viktig i mange saker, seier ho.

I desember har rådet til og med hatt tid til å designe heilt ny visuell profil, med ny logo og nettside som blir lansert på nyåret.

