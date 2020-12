Corona hamnar neppe på namnetoppen

innenriks

– I fjor kunne Corona vore eit fint namn, men det er neppe eit namn som norske foreldre vil velje i år, seier namneforskar Ivar Utne ved Universitetet i Bergen.

Han tippar kvart år kva namn som er dei mest populære når nybakte foreldre vel namn til barnet. Store samfunnshendingar er blant tinga som kan påverke namnetrendar.

Det er fleire jenter rundt om i verda som i dag heiter Corona, mellom anna i Sverige og Nederland. Namnet er etter ei katolsk helgenkvinne frå omkring år 100 i Syria, og betydninga er blomsterkrans eller krone.

– Etter krigen fekk mange norske gutar namnet Fred. Dei fleste som heiter Fred i dag er fødd i 1945 og 1946, seier Utne.

Om pandemien skulle påverke namn i dag, måtte det vere eit namn som uttrykkjer glede, ein positiv verdi som går på håp og lys, som ei motsetning til alt som skjer, meiner han.

– Då kunne ein på norsk valt Håp. Men eg har ikkje sett nokon teikn til dette.

120 år sidan

Ei rekkje ting speler inn når foreldra vel nye namn. Stor merksemd i media er åleine ikkje nok for at det skal slå an hos foreldra. Namnet må òg passe med andre trendar i tida. Då får namna verkeleg ein dytt, som ein såg med Nora og William i TV-serien «Skam».

Ifølgje Utne er det å leite blant gamle namn blant dei sterkaste trendane i dag. Og ikkje berre i Noreg: Foreldre elles i Europa og USA leitar etter namn til barna sine på same måte.

– Mange namn som kjem opp, kan vere namn som var populære på 1900-talet, for mellom 100 og 120 år sidan. Dei øvst på topplista den gongen, er framleis litt utslitne, men mange ser nedover på lista over dei 50 mest brukte, seier han.

Namna frå 50- og 60-talet som Jan, Per, Geir, Terje og Kjell, eller Bente, Toril, Tove, Wenche og Anita, som dagens besteforeldre fekk, er heilt ute no.

Tysk opphav

Gamle norske namnetradisjonar, namn frå kongesagaer og bibelhistoria er viktige inspirasjonskjelder. Det kan vere namn som ikkje har vore i vanleg bruk på over tre hundre år, men samtidig må det likevel kjennast litt kjent. Det kan ikkje vere for spesielt, ifølgje namneforskaren.

På gutesida kryr det med gutenamn frå bibelhistoria. I dag har vi Jakob, Lukas, Filip og Noah. For nokre år sidan hadde vi Markus og Matias. Medan Samuel og Isak er på veg opp, saman med Elias som allereie er mykje brukt. Blant jentene har vi Sara og Maria som bibelske namn, og kanskje òg Ada, som samtidig har eit gammalt tysk opphav som også er ein trend på veg oppover.

Forskaren meiner eit anna godt døme på bibelske namn er Leah. Namnet, som allereie var på veg oppover topplista, fekk ekstra fare då Leah Isadora i kongefamilien vart fødd. I tillegg har namnet òg lyden med vokalar som folk liker så godt for tida

– Det er to vokalar og nesten ingen konsonantar, for h-en på slutt blir ikkje uttalt, seier han.

Glade i vokalar

Vi bruker framleis færre konsonantar, mykje vokalar og gjerne to vokalar ved sida av kvarandre. I tillegg er bokstavane L og M òg veldig populære. Desse bokstavane er med i mange av dei mest populære namna. Frå 2019-lista har vi gutenamn som Lukas, Filip, Oliver, Emil, William, Aksel, Liam, Magnus og Mateo. Blant jenter Ella, Olivia, Leah, Emilie, Amalie, Vilde, Alma, Tiril, Emma, Maja og Mia.

– Desse bokstavane har slått seg veldig opp på 2000-talet. Dei har så gode stemde lydar og tonale. Det likar foreldre no, og det set eit veldig preg på namneskikken.

Ivar Utne understrekar at ein må sjå på namna over ein periode på ti år for å tydeleg sjå dei store forandringane. Topp-ti-lista frå eit år til det neste, er forvekslande like.

