Bent Høie: – Det kunne ha gått skikkeleg gale

– Det var sjølvsagt mest i mars, spesielt då vi jobba med tilgang til smittevernutstyr. Der kunne det ha gått verkeleg gale. Det var fleire veker kvar eg var ekstremt bekymra, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til NTB.

– Fekk du sove om natta?

– Eg sov om natta, men eg hadde nokon netter der eg hadde på vekking på telefonen for å følgje mellomlandingane til cargoflya som kom med utstyr. For å sjå at dei heldt flighten, og at dei ikkje vart stoppa i landa der dei mellomlanda.

Helseministeren summerer opp noko av det han har opplevd det siste året. Eigentleg var han i ferd med å trappe ned i toppolitikken då han fekk ein global pandemi i fanget. Han hadde sagt nei til ein ny periode som stortingsrepresentant og Høgre-nestleiar og ja til jobben som fylkesmann i Rogaland.

– Nytt virus har oppstått

Så tikka det inn ein e-post i januar.

– Det første eg hugsar, er ein vidaresend e-post frå Folkehelseinstituttet. Dei hadde fått informasjon om at det hadde oppstått eit nytt virus i Kina, som hadde potensial til å kunne spreie seg i befolkninga.

Eigentleg var det dåverande folkehelseminister Terje Søviknes (Frp) som hadde hovudansvar for Noregs pandemiberedskap. Men då Frp forlét regjeringa 20. januar, stod Høie igjen med ansvaret for å leie helsetenesta gjennom pandemien.

– På det tidspunktet skjønte vi ikkje kor veldig det kom til å bli. Vurderinga frå FHI og Verdshelseorganisasjonen var at dette sannsynlegvis var noko dei kunne klare å isolere i Kina.

Smittevernmareritt

Då bileta frå Italia eit par månader seinare viste eit europeisk land med eit helsevesen i krise, gjekk alvoret opp. Det vart raskt klart at Noreg hadde for lite smittevernutstyr til å takle eit slikt utbrot.

Og då leveransane endeleg var på veg med fly, var det reell fare for at utstyret kunne bli stole på vegen, ifølgje helseministeren.

– Forutan å miste kontroll på smittespreiinga, så var jo det mitt aller største mareritt. Å komme i ein situasjon der ein måtte seie til tilsette at vi ber dykk om å gå på jobb, men vi kan dessverre ikkje verne dykk mot denne smitten, seier Høie.

Avgjerd i blinde

Han omtaler det siste året som «ekstremt belastande».

– Det har vore veldig krevjande. Det er vanskeleg. Du sit heile tida med tiltak som du veit har store negative konsekvensar, samtidig som du har veldig lite kunnskap om kor effektive dei faktisk er, seier Høie.

Avgjerda regjeringa tok om å stengje ned landet 12. mars, vart på eit vis teke litt i blinde.

– Vi hadde stort håp og stor tru på at det ville ha den effekten vi ønskte, men vi visste det jo ikkje. Og vi visste kva for ein negativ effekt det kunne ha, seier Høie.

SMS-kontrovers

Ikkje alle har vore like begeistra over tiltaka. Høie fekk ein ripe i koronalakken då Aftenposten nyleg avslørte rasande Sms-ar frå Norsk Industri til Helse- og omsorgsdepartementet i tida før arbeidsinnvandrarar fekk unntak frå karantenereglane.

– Tonen i dei Sms-ane seier eigentleg veldig lite. Eg vil tru at det har vore ganske heftig tone i Sms-ane som har gått frå idretten og andre hald òg til andre departement, seier Høie.

Han meiner SMS-saka er liten i den store samanhengen. No handlar det meir om vaksinasjonen, som etter planen startar søndag. Og bekymring over kva som skjer med smitten i romjula og dagane på nyåret.

Jul på hytta

Sjølv droppa Høie feiring saman med svigerforeldra i år på grunn pandemien. I staden er han på hytta i romjula saman med mannen Dag Terje Solvang – òg kjent som generalsekretær i Turistforeininga.

– Planen er å prøve å få tatt det litt meir med ro. Så blir det sjølvsagt litt jobbing òg. Forhåpentlegvis blir det ikkje mykje jobbing, for då betyr det at situasjonen er vanskeleg.

