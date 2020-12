Tynn is i jula

innenriks

I låglandet sør for Trøndelag er isen svært utrygg, og det er forbigåande meldt kaldare vêr. I Troms og Finnmark er isen stort sett farbar på små vatn.

Også i Nordland og Trøndelag er det mykje farbar is litt opp i høgda, medan ein i vest og i aust må opp i fjellet for å finne farbar is. Sjølv der er det mykje is som berre er rundt 10 centimeter tjukk, opplyser NVE i ei pressemelding.

– Nylagt is er ein magnet på utforskande barn, og iskunnskap må lærast, seier Ånund Kvambekk frå isvarslinga ved NVE.

Dei tilrår minst 10 centimeter stålis før ein går på isen. Med tryggingsutstyr, trening på redning, og om ein er fleire, kan ein strekkje grensa nedover mot 5 centimeter, men då aukar sannsynet for å gå gjennom betydeleg.

På varsom.no finn ein isvarsel og tips.



(©NPK)