Kvinne i 20-åra omkom i frontkollisjon på Hitra

– Det er stadfesta dødsulykke, pårørande er varsla, opplyser Trøndelag politidistrikt.

Dei to bilane frontkolliderte på fylkesveg 714 ved Gauklivatnet på Hitra litt etter klokka 17. Politiet kalla ulykka alvorleg og opplyste først at tilstanden for den eine føraren var livstruande.

Operasjonsleiar Rune Brandmo fortel til Adresseavisen at den omkomne er kvinne i 20-åra.

Politiet fekk fleire meldingar om at det er svært glatt på staden onsdag. Vegen vart stengd etter ulykka, og det oppstod lange køar på ulykkesstaden.

Politiet fekk melding om ulykka klokka 17.15.

