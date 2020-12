Straumen tilbake hos Avinor og Statkraft etter at høgspentmaster velta ved Rjukan

innenriks

– Klokka 12 fredag kopla vi inn Statkraft, Avinor og seks hyttekundar i nærleiken av Strengen på Hardangervidda, opplyser Stein Øyvind Bystrøm i Stannum AS, selskapet som er ansvarleg for mastene, til NTB fredag kveld.

Mykje vind og nedbør førte til at 16 høgspentmaster velta mellom tysdag og søndag førre veke.

32 kundar stod då utan straum, inkludert eitt av damanlegga til Statkraft og eit flysikringsanlegg eigd av Avinor. Måndag hadde ti hyttekundar fått straumen tilbake.

Truleg mørk jul

16 hyttekundar er framleis utan straum, noko dei truleg vil vere til etter nyttår.

– Så fort det blir flyvêr flyg vi inn provisoriske tilførslar med helikopter. Men vi er plaga med dårleg vêr. Vi føler oss nesten heimsøkt. Onsdag fekk vi tre timar med flyvêr. Då fekk vi oversikt, men vi rakk ikkje å frakte utstyr, seier Bystrøm.

Dei håpar no å få inn utstyr til området før jul.

– Då prøver vi å organisere mannskap for å jobbe måndag, tysdag og onsdag i romjula. I så fall håpar vi at straumen er på plass rett på nyåret, seier Bystrøm.

Store problem

Då NTB snakka med Bystrøm måndag, var det enno uvisst kor stort omfanget av situasjonen var. Snø og 10–11 sekundmeter vind førte nemleg til at dei ikkje hadde fått køyrt full synfaring av området.

– Omfanget har ikkje eskalert noko særleg, men det er like kritisk å ferdast i området, seier han fredag.

Han fortel at vêret har skapt store utfordringar for dei gjennom heile veka, også utanom dei nedrivne høgspentmastene har vêret skapt trøbbel for selskapet.

– Vi har hatt store utfordringar, med utkoplingar i 400 hytter i til saman 24 timar den siste veka, seier Bystrøm.

