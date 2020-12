Regjeringa krympar område der viktig ulv kan ferdast fritt

innenriks

Kunngjeringa frå regjeringa kom fredag kveld. Same dag fremja Senterpartiet forslag om umiddelbart å oppheve den mellombelse utvidinga av ulvesona og setje i verk lisensjakt. Stortinget skal stemme over forslaget laurdag.

– Vi gir oss ikkje i denne saka. Den er viktig både prinsipielt og ikkje minst for dei som bur i dette området, sa Sps stortingspolitikar Sandra Borch til NTB tidlegare fredag.

Genetisk viktig

Den mellombelse utvidinga av ulvesona vart oppretta for å skjerme eit genetisk verdifullt ulvepar, Elgå-ulven og maken hans, og unngå at desse vart skotne under ulvejakta.

Ulveparets revir ligg i hovudsak innanfor ulvesona, men ulvane bevegar seg òg utanfor.

I årets vedtak om lisensfelling av ulv utanfor ulvesona i region 4 (Oslo, og dessutan tidlegare Akershus og Østfold fylke) og 5 (tidlegare Hedmark fylke) vart derfor eit område rundt Deisjøreviret i Innlandet fylke unnateke frå lisensfelling.

Kjem Stortinget i møte

No krympar regjeringa altså området som er unnateke, med rundt 30 prosent – og kjem dermed Stortinget delvis i møte. Med den nye avgrensinga av fellingsområdet kan det drivast lisensfelling av streifulv i eit større område, samtidig som ulvane i Deisjøreviret er tilstrekkeleg skjerma, skriv regjeringa i ei pressemelding fredag kveld.

Stortinget vedtok 7. desember å be regjeringa stoppe alle utvidingar av ulvesona, medrekna mellombels utviding, og presiserte at den noverande utvidinga av sona blir oppheva frå og med 15. desember.

I Stortinget laurdag vil Sp altså forfølgje saka.

– Eg forventar at Ap og Frp framleis støttar forslaget og dermed gir statsråden marsjorde til å gjere det Stortinget har sagt han skal gjere, seier Borch.

– Følgjer opp vedtak

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) meiner han følgjer opp Stortingets vedtak og avviser at han trenerer saka, slik Sp hevdar. Han meiner at å flytte ulveparet er «ei tydeleg og fornuftig oppfølging av Stortingets vedtak».

– Vi arbeider aktivt med å flytte ulvane slik at føringane frå Stortinget om at det skal opnast for lisensfelling i det aktuelle området kan takast vare på, seier han i pressemeldinga.

Til no har det likevel ikkje vore mogleg å flytte ulveparet på grunn av vêr- og føreforhold.

Så snart ulveparet i Deisjøreviret er flytta, blir heile det aktuelle området opna for lisensfelling.

– Eg har ikkje oppfatta at Stortinget ønskjer at den genetisk verdifulle ulven skal fellast. Det er heller ikkje heimel i naturmangfaldlova for felling av denne ulven, uttalte Rotevatn nyleg.

(©NPK)