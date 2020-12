Oslos helsebyråd: – Vi har ikkje plukka ut den første som skal vaksinerast enno

innenriks

– Vi vil setje første vaksine så fort vi har fått han, seier Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap) til NTB.

Torsdag sa statsminister Erna Solberg (H) at den første godkjende vaksinen kan komme til Noreg julaftan, dersom vaksinen får godkjenning for bruk i Noreg og EU 23. desember. Noreg vil starte vaksinasjonen samtidig som EU-landa 27., 28. og 29. desember.

Oslo vil få den første sendinga som kjem til Noreg, og det er dei 4.100 bebuarane på sjukeheimane i Oslo som først får tilbod om å ta vaksinen.

– Vi har førebudd Sykehjemsetaten på at dei skal byrje vaksinasjonen, og dei er klare til å starte 27. desember om vi har fått vaksinen då, seier Steen.

– Har ikkje plukka ut vår Margaret

I første omgang reknar Oslo med å få rundt 8.000 dosar. Vaksinen blir gitt i to dosar med tre vekers mellomrom.

Det er førebels ikkje avklart kven som blir den første i Noreg som vil få vaksinen.

– Vi har ikkje plukka ut vår Margaret enno, seier Steen, med tilvising til 91 år gamle Margaret Keenan som 8. desember fekk den første vaksinen i Storbritannia.

Steen reknar med at vaksinasjonen av bebuarane på dei 42 sjukeheimane i Oslo vil vere ferdig i midten av januar.

Set opp vaksinasjonssenter i bydelane

Etter at sjukeheimsbebuarane er vaksinerte, er det eldre over 65 år og deretter personar mellom 18 og 64 år i risikogruppene som får tilbod om vaksine. Deretter byrjar vaksinasjonen av dei mellom 18 og 64 år utanfor risikogruppene.

– Dei yngste får vaksinen tidlegast til sommaren. Kommunen vil kontakte kvar enkelt innbyggjar når det er deira tur, seier Steen.

Under vaksinasjonen av dei rundt 83.000 personane over 65 år som ikkje bur på sjukeheim, og personar over 18 år utanfor risikogruppene, vil det bli sett opp senter for vaksinasjon i kvar bydel i Oslo.

– Kvar bydel skal kunne vaksinere 4.200 personar per veke. Kapasiteten vil likevel truleg overgå tilgangen på vaksinar, seier Steen.

For personar i risikogruppene vil vaksinasjonen skje gjennom fastlegane.

Følgjer nasjonale retningslinjer

I Oslo har bydelane i aust vore hardast ramma av koronautbrotet. Samtidig har nokre innvandrargrupper vore meir utsette enn den andre befolkninga.

– Har Oslo noka moglegheit til å prioritere somme bydelar eller befolkningsgrupper til vaksinasjon når eldre og risikogruppene har fått vaksine?



– Det er dei nasjonale helsestyresmaktene som legg rammene for vaksinasjon, og kommunen må følgje dei nasjonale retningslinjene.

– Bør kommunane få høve til å prioritere internt no?

– Det er fornuftig at vi har ei nasjonal prioritering, men eg vil ikkje meine så mykje om desse prioriteringane.

Nedgangen i Oslo har stoppa opp

I haust har Oslo vore hardt ramma av koronaviruset. 19. november sette Oslo ein førebels rekord med 242 nye tilfelle på eitt døgn. Det skjedde sjølv om kommunen to veker tidlegare hadde innført ei sosial nedstenging med full skjenkestopp og stenging av treningssenter, kinoar og teater og andre kultur- og fritidstilbod.

Sidan toppen i november har smitten gått gradvis nedover, før 14-dagarssnittet denne veka har stabilisert seg på rundt 95 daglege tilfelle.

Robert Steen seier at det kan vere fleire årsaker til at nedgangen har stoppa opp.

– Det er mellom anna fleire som testar seg. Testtala onsdag og torsdag var blant dei høgaste vi har hatt, seier han, og held fram:

– Det at nedgangen har stoppa gjer oss litt urolege. Sjølv om vi ser låg smitte på einskilddagar, er dette ei stadfesting på at vi må halde på smitteverntiltaka ei god stund til, seier Steen.

