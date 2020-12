Nye milliardar frå Raja til kultursektoren

innenriks

Stimuleringsordninga for kulturfeltet i første halvår 2021 vil i all hovudsak få same innretning som stimuleringsordninga i 2020.

– Eg ønskjer aktivitet i trygge rammer innan kultur, idrett og frivillig sektor òg i 2021. Etter at budsjettet vart vedteke i går, kan eg no gå vidare i arbeidet med å ferdigstille stimuleringsordningane, seier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) i ei pressemelding fredag.

Regjeringa har fått gjennomslag for å totalt løyve 1,065 milliardar kroner til stimulering og kompensasjon i kultursektoren neste år. I tillegg kjem 1,185 milliardar kroner til stimuleringsordningar for idrett og frivillige.

I tillegg har regjeringa, etter innspel frå kultursektoren, gjort eit par endringar i forskriftene for kompensasjonsordningane for perioden september-desember, noko som inneber at kompensasjonspotten aukar med 150 millionar kroner.

– Det inneber at Kulturrådet ikkje treng å kutte i beløpa for september, og utbetalingane kan starte så fort som mogleg, seier Raja.

– Eg håpar at folk med dette kan senke skuldrene litt og ikkje gå og grue seg gjennom jula for det som ventar på den andre sida, men ha ei så hyggjeleg jul som dei berre kan. Og det gjeld både for kulturaktørar og konsumentar av den kulturen som blir skapt, seier han til VG.

Kulturdepartementet er straks klare med eit forslag som skal til høyring hos sektorane over nyttår.

(©NPK)