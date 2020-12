innenriks

Det er ei såkalla Magnitskij-lov regjeringa no fremjar for Stortinget. Lovforslaget kjem etter at eit tilsvarande regime nyleg vart lagt fram i EU.

Namnet kjem av ei lov som vart vedteken i USA i 2012, der formålet opphavleg var å straffe russiske tenestemenn som USA heldt ansvarlege for drapet på den russiske skatteadvokaten Sergej Magnitskij i eit fengsel i 2009.

(©NPK)