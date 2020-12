Moss vidarefører koronatiltak til over jul

innenriks

– Smitten spreier seg ikkje i ei bestemd aldersgruppe eller i eit bestemt miljø, og vi ser nesten dagleg at fleire av smittetilfella har ukjend smittekjelde. Smittesituasjonen er ustabil, og førebels tør vi ikkje seie at det er ein nedovergåande trend her i Moss, sa kommunedirektør Hans Reidar Ness på ei pressebrifing fredag.

Formannskapet har likevel bestemt at det nasjonale unntaket med inntil ti gjestar to gonger i jula òg gjeld for Moss.

Det blir dessutan opna for arrangement med inntil 50 personar på offentleg stad med fastmonterte sete. Kyrkjebenker blir ikkje rekna som fastmontert, og det blir ikkje for opna å arrangere felles religiøse arrangement.

– Vi må alle tenkje nøye gjennom kven vi vil prioritere å møte, og vi må hugse på å inkludere einslege og andre som elles kan falle utanfor, seier ordførar Hanne Tollerud (Ap).

Fredag vart det meldt om ni nye tilfelle i kommunen siste døgn. Tre av dei smitta er under 18 år.

(©NPK)