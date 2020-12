Konkurransetilsynet utvidar overvakinga av norsk luftfart

innenriks

Luftfartsmarknaden har i fleire år vorte følgt tett av Konkurransetilsynet, og både SAS og Norwegian innrapporterer mellom anna ruterekneskapane sine på fleire av dei største innanriks flyrutene i Noreg.

Analysane til tilsynet viser at selskapa konkurrerte på ein måte som er gunstig for flypassasjerane fram til pandemien kom. No blir overvakinga vidareført.

Dette er i tråd med ønska til både næringsminister Iselin Nybø (V) og samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Dei har bede Konkurransetilsynet om å følgje særleg årvake med på konkurransen i innanriks luftfart i den spesielle og krevjande situasjonen som følgje av koronapandemien.

– For å kunne følgje marknaden nøye også i tida framover, har Konkurransetilsynet vedteke å utvide marknadsovervakinga til også å gjelde Wizz Air, seier konkurransedirektør Lars Sørgard i ei pressemelding.

Årsaka er at det ungarske lågprisselskapet no har etablert seg på fleire av dei aktuelle rutene.

Overvakinga varer i første omgang i to år, men kan forlengjast ved behov. Den kan òg justerast undervegs dersom til dømes nye aktørar etablerer seg i den norske luftfartsmarknaden.

