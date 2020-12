Høgsteretts klimadom fell tysdag

innenriks

Det er miljøorganisasjonane Natur og Ungdom og Greenpeace som har saksøkt staten for å opne for leiting etter olje i delar av Barentshavet.

Sentralt i saka står den såkalla miljøparagrafen i Grunnlova (paragraf 112), som pålegg styresmaktene å verne naturen for kommande generasjonar. Blant spørsmåla dommarane skal avgjere, er om dette er ein rett folk har.

– Høgsterettsdommen kan utgjere ein enorm forskjell for framtida til dagens unge, for vi har eit kort tidsvindauge no der vi kan bremse fossil energi nok til å unngå dei verste klimaendringane. Advokatane våre var svært overbevisande i Høgsterett om at Noreg ikkje kan skjerme oljeproduksjonen frå Noregs klimaansvar, og eg har derfor stor tru på at dommen kan gå i vår favør, seier leiar Therese Hugstmyr Woie i Natur og Ungdom.

Miljøorganisasjonane har tidlegare tapt både i Oslo tingrett og i Borgarting lagmannsrett.

