Forsvaret reduserer fregattsegling etter Helge Ingstad-rapport

innenriks

Tryggingstilrådingane vart påpeika i eit høyringsutkast til delrapport 2 frå Statens havarikommisjon om Helge Ingstad-forliset, opplyser Forsvarsdepartementet til NTB.

– Det blir påpeika at alle fregattane er sertifiserte og sjødyktige. Like fullt utgjer summen av avvik som blir påpeika i utkastet havarikommisjonen har til delrapport 2, at vi utarbeider ei samla vurdering som vil danne grunnlag for det vidare arbeidet vårt innan kompetanse, prosedyrar og tekniske forhold, opplyser forsvarssjefen, general Eirik Kristoffersen, til NTB.

Tre fartøy blir liggjande på Haakonsvern i januar, medan fregatten KNM Otto Sverdrup blir førebudd for å segle på øving i Storbritannia.

Lagar handteringsplan

I november 2018 kom Havarikommisjonen med ein førebels rapport om fregatt-ulykka. Rapporten som no kjem i mars 2021, er delrapport to. Den omhandlar kva som skjedde etter kollisjonen, som til slutt enda med at KNM Helge Ingstad sokk.

Kristoffersen peikar på at Havarikommisjonens førebelse rapport nummer to er svært detaljert. På bakgrunn av funn i tidlegare undersøkingsrapportar er det sett i verk ei rekkje tiltak som oppfølging av dei eksterne og interne undersøkingane.

– Vi vil derfor bruke januar til å utarbeide ein oppdatert plan for korleis avvika skal handterast, seier Kristoffersen.

Skuld er førebels ikkje fordelt

Det er no over to år sidan fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola utanfor Stureterminalen i Øygarden. I fjor vart det vedteke at fregatten ikkje skulle reparerast. I sommar vart fregatten lagt ut på anbod for opphogging, der den skal bli til skrapmetall.

Ulykka, havariet og den mislykka berginga etterpå har vorte granska, etterforska og undersøkt, men prosessane er enno ikkje sluttførte, og skuld er ikkje fordelt.

I september skulle eigentleg rettssaka, der staten og eigarane av Sola TS har saksøkt kvarandre, ha starta, men saka er utsett til starten av 2021. Retten skal ta stilling til kva ansvar partane har for skaden som følgje av kollisjonen.