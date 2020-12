Bilføraren som køyrde på 13-åring i Oslo torsdag, er sikta for aktlaust drap

innenriks

– Mannen er sikta for aktlaust drap, og dessutan ruspåverka køyring, seier Rune Skjold, seksjonssjef i Oslo politidistrikt, til TV 2.

Mannen i 30-åra var frå før sikta for brot av vegtrafikklova paragraf 31, jamfør paragraf 12. Paragraf 12 seier at alle som er innblanda i eit trafikkuhell, pliktar å stanse.

Guten vart påkøyrd av ein mørk Mitsubishi SUV i Maria Dehlis vei i nærleiken av Grorud stasjon i 19-tida torsdag kveld. Han døydde på Ullevål sjukehus fredag ettermiddag.

– Det er ikkje noko som tyder på at dette er noko som er gjort med vilje, og det verkar som at guten er eit tilfeldig offer, seier Skjold.

Forsvararen til bilføraren, advokat Harald Fjeldstad, seier til NTB at mannen erkjenner at han har køyrt på guten, men at han enno ikkje har erkjent straffskuld.

Mannen blir framstilt for varetektsfengsling laurdag.

– Eg har ikkje fått kravet enno, men har forstått at det er snakk om gjentakingsfare. Det stiller eg meg undrande til, men eg må sjå på kravet, seier han.

Skjold seier til TV 2 at politiet meiner det er gjentakingsfare fordi mannen blir etterforska for fleire tidlegare forhold som handlar om rus og trafikk

– Dette er saker som er relativt ferske, seier Skjold.