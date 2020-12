13-åringen som vart påkøyrd i Oslo torsdag kveld, døydde fredag

innenriks

Dei pårørande er varsla, opplyser Oslo politidistrikt i ei pressemelding.

Guten vart påkøyrd av ein mørk Mitsubishi SUV i Maria Dehlis vei i nærleiken av Grorud stasjon i 19-tida torsdag kveld.

– Bilføraren har erkjent å ha vore på staden i bil og at han trefte guten under køyring, seier leiar Rune Skjold for etterforsking av Finans og spesialetterforsking i Oslo politidistrikt til VG.

Mannen i 30-åra er sikta for brot av vegtrafikklova paragraf 31, jamfør paragraf 12. Paragraf 12 seier at alle som er innblanda i eit trafikkuhell, pliktar å stanse.

– Siktinga kjem til å bli utvida, heiter det i pressemeldinga.

Ifølgje Skjold er det mistanke om ruskøyring.

– Han er òg under etterforsking for eit tidlegare lovbrot som gjeld promillekøyring, stadfestar han til Dagbladet.

Forsvararen til bilføraren, advokat Harald Fjeldstad, hadde ikkje moglegheit til å kommentere saka til NTB fredag ettermiddag.

Mannen blir framstilt til varetektsfengsling i Oslo tingrett laurdag.