SAS får 1 million kroner i bot av Luftfartstilsynet

innenriks

I mange tilfelle dreier det seg om krav som er sett fram for mange månader sidan.

Framleis står det att for stor restanse på refusjonskrav til SAS, og tvangsmulkta er utskriven basert på status per 1. desember, skriv tilsynet i ei pressemelding.

– Dagens vedtak frå Luftfartstilsynet gjeld refusjon av billettar for reiser frå norske flyplassar og frå flyplassar utanfor EU/EØS til norsk flyplass der SAS har kansellert reisa – og 92 prosent av desse sakene er løyste, svarer SAS i ei fråsegn der dei seier at dei tek vedtaket til etterretning.

Spesielle saker

Flyselskapet seier at det i mange av sakene som framleis står att, manglar opplysningar frå den reisande for å kunne fullføre refusjonshandteringa, eller det er noko veldig spesielt med saka som krev særleg kompetanse. 200 dedikerte tilsette jobbar med refusjonane.

– Vi beklagar overfor kundane våre at refundering av billettar har teke lang tid, men SAS har sidan mars jobba dag og natt med å refundere 5,3 milliardar kroner til 2,2 millionar kundar, skriv pressesjef John Eckhoff i SAS til NTB.

Luftfartstilsynet vil i januar igjen ta stilling til om flyselskapet har oppnådd tilstrekkeleg med behandla saker på uteståande refusjonar. Då kan det bli aktuelt å vidareføre tvangsmulkta.

– Vi er klar over at flyselskapa har gjort ein stor innsats med å betale tilbake krav, men vi meiner at dei burde vore i mål no, ni månader etter at covid-19-pandemien byrja å føre til kansellerte flygingar, seier luftfartsdirektør Lars Kobberstad.

Ikkje deira pengar

Astrid Bergmål i Virke Reiseliv seier ho er glad for at Luftfartstilsynet har slått fast at praksisen med å halde igjen på refusjonane er ulovleg. Ho seier det er viktig at flyselskapa no refunderer til resten av kundane så fort som mogleg.

– At flyselskapa gjennom denne koronapandemien har halde på pengane til kundane urettmessig, har hatt store konsekvensar både for reisearrangørar, reisebyrå og forbrukarar. Vi ønskjer flyselskapa alt godt i denne krevjande tida, men kan ikkje akseptere at flyselskapa tek seg til rette på kostnad av andre, seier Bergmål.

Koparstad understrekar at forskotsbetalingar til flyselskapa ved kjøp av flybillettar er pengar som tilhøyrer flypassasjerane fram til flyreisa faktisk er gjennomført, og ikkje flyselskapa.

Ventar for Norwegian

Luftfartstilsynet undersøkjer òg andre flyselskap som opererer i Noreg, men det er SAS og Norwegian som har hatt klart størst volum av uteståande refusjonskrav.

Norwegian oppfyller heller ikkje i tilstrekkeleg grad flypassasjerforordninga, men på grunn av rekonstruksjonsprosessen som flyselskapet er inne i, vil tilsynet førebels ikkje fatte noko vedtak.

Tusenvis av flypassasjerar har venta i lang tid på refusjon for kansellerte reiser, og Luftfartstilsynet varsla tidlegare i haust at flyselskap med for mange ubehandla refusjonskrav kunne få tvangsmulkt.

(©NPK)