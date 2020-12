Ranavassdraget friskmeldt for lakseparasitt

innenriks

Regiondirektør Geir Arne Ystmark i Mattilsynet region nord kallar dette ein gledesdag.

– Friskmeldinga er ein stor siger som viser at vi saman kan kjempe mot Gyrodactylus salaris i store vassdrag, og kor mange gode krefter har bidrege. Likevel er det først og fremst ein siger for villaksen og for alle som no snart kan fiske laks i Ranelva igjen, seier han i ei pressemelding.

Lakseparasitten har vorte påvist i elva fleire gonger. Hausten 2014 vart lakseparasitten påvist på ny i Ranelva og Tverråga, og i sidebekkane Steinbekken og Yttrabekken. Behandlingar med rotenon vart gjort i 2014 og 2015, og no er elva altså friskmeldt.

