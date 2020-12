Norske skular manglar 500 årsverk for å oppfylle lærarnorma

innenriks

Talet på lærarårsverk til ordinær undervisning i grunnskulen har auka med 234 i 2020, opplyser Kunnskapsdepartementet i ei pressemelding.

Dermed er totalt 83 prosent av skulane i mål med lærarnorma på småskuletrinnet. På mellomtrinnet og ungdomstrinnet er delen 93 og 88 prosent.

I pressemeldinga heiter det at talet på årsverk i grunnskulen har auka med 2.400 sidan skuleåret 2017/2018. Det manglar likevel framleis 500 årsverk dersom ein skal komme i mål.

Verst for dei største

Lærarnorma, som vart vedteken som ein del av budsjettavtalen mellom regjeringa og KrF i 2017, inneber at det er ei øvre grense på kor mange elevar det kan vere per lærar. Ho er på 15 elevar per lærar frå 1.–4. trinn og 20 elevar per lærar frå 5.–10. trinn.

Nesten ein av fem, 19 prosent, av dei offentlege grunnskulane har behov for fleire årsverk for å oppfylle norma. Verst står det til i dei store kommunane med over 20.000 innbyggjarar. Her treng ein 400 årsverk.

– Lærarnorma sikrar fleire lærarar til å sjå kvart enkelt barn og gi opplæring tilpassa den enkelte, og no ser vi resultat av denne. Eg forventar at alle kommunar jobbar med mål om å auke lærartettleiken slik at norma blir oppfylt i heile landet, seier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Mindre enn ei halv stilling igjen for mange

Regjeringa frykta lenge at dei måtte bruke fleire ukvalifiserte lærarar på grunn av lærarnorma, men skriv at talet på undervisningstimar gitt av slike lærarar har falle frå 4,2 prosent til 3,6 prosent.

I tillegg er det mange skular som manglar eitt eller eit halvt årsverk for å komme i mål. Ti prosent av skulane på småskuletrinnet treng mindre enn ei halv lærarstilling til før dei har oppfylt lærarnorma.

