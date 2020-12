Lokale Frp-profilar kritiserer sentralstyret etter Oslo-saka

innenriks

Odd Eskil Andersen i Vestvågøy melder seg ut av Framstegspartiet i protest mot Oslo-saka, skriv Lofotposten. Andersen, som er inne i den fjerde perioden sin som kommunestyrerepresentant for Vestvågøy Frp, seier til avisa at han føler seg framand i partiet.

Det var avgjerda i sentralstyret om å ekskludere leiar i Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen, og setje fylkeslaget under administrasjon som fekk han til å melde seg ut.

– Det blir opplevd som veldig spesielt. Frp er i ein prosess for å vedta nytt partiprogram på landsmøtet til våren. Å hindre ein debatt om politikk og vegval for partiet vitnar om at takhøgda er senka kraftig, seier Andersen.

Leiar i Nordre Aker Frp, Arne Østreng, kallar avgjerda til sentralstyret feig.

– At demokratisk valde Frp-representantar i Oslo Frp med leiaren sin, som står for dei nødvendige samfunnsendringane ein forventar gjennom reell Frp politikk, no blir nedlagde av eit diktatorisk sentralstyre, viser ei forakt for eige parti og demokratiske prinsipp, uttaler Østreng til NRK.

Oppslutninga til partiet har falle det siste året, og Østreng seier det snarare er leiinga og sentralstyret som burde ha stilt plassane sine til disposisjon for ikkje å ha gjort noko med den uheldige utviklinga i partiet tidlegare.

