Lokal Frp-profil melder seg ut av partiet i protest

Andersen, som er inne i den fjerde perioden sin som kommunestyrerepresentant for Vestvågøy Frp, seier til avisa at han føler seg framand i partiet.

Det var avgjerda i sentralstyret om å ekskludere leiaren i Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen, og setje fylkeslaget under administrasjon som fekk han til å melde seg ut.

– Det opplevast som veldig spesielt. Frp er i ein prosess for å vedta nytt partiprogram på landsmøtet til våren. Å hindre ein debatt om politikk og vegval for partiet vitne om at takhøgda er senka kraftig, seier Andersen.

