Kvar tredje av oss har vorte i dårlegare form under pandemien

innenriks

I desember svarer 32 prosent at dei har fått dårlegare fysisk form etter koronautbrotet. 13 prosent seier at dei tvert imot har fått betre fysisk form, medan omtrent annankvar nordmann, 56 prosent, seier at forma er uendra.

– Talet på nordmenn som har fått dårlegare fysisk form, har aldri vore høgare under pandemien enn no i desember. Mangel på treningstilbod og snart ribbe gjer ikkje utgangen av året 2020 til det sprekaste, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

I overkant av to av tre nordmenn har trena innandørs eller utandørs den siste veka. Det er dei yngre under 30 år som i størst grad seier at dei ikkje har trena den siste veka. Det er òg dei unge som i størst grad seier at den fysiske forma har vorte dårlegare.

(©NPK)