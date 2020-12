Aksjonærar i Norwegian seier ja til nye krisefullmakter

innenriks

På ei ekstraordinær generalforsamling i Norwegian torsdag morgon vart aksjonærane bedne om å ta stilling til ei rekkje tiltak leiinga og styret meiner er nødvendige for å redde selskapet gjennom den djupe krisa det står i.

Ei full refinansiering der mellom anna konvertering av gjeld til eigenkapital, spleis av aksjar og ny emisjon på nyåret for å hente inn frisk kapital er blant tiltaka aksjonærane har godkjent. Klokka 11.21 var forslaga frå styret vedtekne, ifølgje Dagens Næringsliv og E24, som følgde avstemminga direkte, men alle spørsmål var framleis ikkje heilt ferdig behandla.

Solid fleirtal

Dei aller fleste av dei totalt 15 forslaga fekk eit solid fleirtal på rundt 80 prosent av stemmene til aksjonærane. Det einaste som fekk redusert oppslutning var spørsmålet om også løpande gjeld i selskapet skulle omdannast til aksjar, der så vidt 70 prosent av dei stemmeføre gav tilsluttinga si.

– Det viktigaste for meg og styret er at Norwegian kjem gjennom den krisa covid-19 har skapt og den rekonstruksjonsprosessen som er byrja, sa styreleiar Niels Smedegaard då han innleidde møtet via telefon, skriv E24.

Aksjen suspendert

Den ekstraordinære generalforsamlinga vart halden digitalt og handelen med aksjen hadde vorte suspendert ved Oslo Børs. I forkant av møtet var Norwegian det nest mest omsette selskapet med ein oppgang på over 10 prosent.

Frå fredag 18. desember vil derfor 100 aksjar i Norwegian bli slått saman til éin aksje. Vidare vil den registrerte eigenkapitalen til selskapet bli redusert og ei rekkje lån og leasingforpliktingar knytt til finansiering av fly bli gjort om til eigenkapital.

(©NPK)