Stortinget vurderer «julegåve» til minstepensjonistane – utbetalt til sommaren

I Stortingets siste arbeidsveke før jul går det føre seg intense forhandlingar om pensjon.

Frp og SV har invitert dei andre partia med på eit nytt pensjonsforlik, og eitt av krava er å løfte pensjonane allereie i år. Dei to partia ønskjer både å løfte minstepensjonane og å endre dagens regulering av pensjonane til eit snitt av pris- og lønnsvekst.

Begge forslag er det fleirtal for på Stortinget. Men blir endringane innførte heilt på tampen av året, fryktar fleire parti ein kaskade av konsekvensar det er vanskeleg å sjå ut over.

– Det står ikkje på viljen, men marerittet no er å setje i gang noko vi ikkje ser heilt konsekvensane av så seint på året, seier ei kjelde til NTB.

Nav åtvarar

Ei omlegging og auke av pensjonane kan mellom anna få konsekvensar for andre pensjonsordningar, skattlegging, rett til å gå av med tidlegpensjon og utbetaling av andre ytingar, som bustøtte.

Nav åtvarar i eit brev til partia om konsekvensane av å innføre ordningar som gir tilbakeverkande kraft.

Dersom partia vedtek å innføre ein ny reguleringsmodell for pensjonane, må om lag 1 millionar saker regulerast på nytt, og minst 25.000 saker vil trenge manuell behandling, opp Nav.

– Det er ein betydeleg forskjell på om sakene omregnes med verknadstidspunkt fram i tid eller tilbake i tid. Det er ein betydeleg risiko for feil etter omrekning og forseinkingar dersom saker skal regulerast tilbake i tid og slik at allereie regulerte ytingar skal regulerast med nye satsar. Eit arbeid i denne storleiksordenen vil mest sannsynleg påverke gjennomføringsevna for elles pålagt arbeid i 2021, åtvarar etaten.

Vurderer julegåve

Partia leitar no etter moglege eingongsløysingar som ikkje fører til stor risiko for følgjeproblem. Ei moglegheit som har vore diskutert, er å gi minstepensjonistane, eller eventuelt berre einslege minstepensjonistar, ei eingongsutbetaling som eit slags julegratiale.

Julegåva vil likevel truleg først kunne bli utbetalt til sommaren, då Nav anslår seks månaders utbetalingstid.

Det var eit nytt forhandlingsmøte på Stortinget tysdag, men partia er førebels eit godt stykke unna ei løysing, får NTB opplyst.

– Vi leitar etter ei eingongsløysing som kan flyge, seier ei kjelde.

Finanskomiteen leverer innstillinga si til nysaldert budsjett for 2020 onsdag, der dei siste påplussingane og endringane i årets budsjett kjem.

Etter det NTB erfarer, skal det ikkje liggje ei løysing for pensjon i den innstillinga. Ei eventuell løysing vil heller komme som eit såkalla laust forslag seinare i veka. Siste frist er laurdag, når nysaldering av 2020-budsjettet skal voterast over.

Forhandlingane om framtidige pensjonar vil halde fram på nyåret. Frps arbeids- og sosialpolitiske talsperson Erlend Wiborg uttalte til NTB førre veke at han har tru på at partia vil lande eit forlik allereie innan starten av februar.

