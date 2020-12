Solberg: Naturleg at venstresida diskuterer regjeringsdanning

innenriks

Under den halvårlege pressekonferansen til statsministeren onsdag svarte Solberg på kva tankar ho hadde om stortingsvalet til hausten dersom dei fire partia som i dag dannar grunnlaget for regjeringa, skulle miste fleirtalet.

– Dersom vi mistar fleirtalet, så vil det heilt naturlege vere at venstresida først diskuterer om dei er i stand til å lage ei regjering. Det vil eg føresetje at dei er i stand til å gjere, seier Solberg til NTB.

– Det vil vere naturleg at dei får sjansen. Og om dei ikkje får det til, så får vi ein situasjon i Stortinget, seier ho vidare, men viser til at dei borgarlege partia i åtte år har greidd å einast om budsjett og ei politisk retning for landet.

Statsministeren trekkjer heilt konkret fram at Miljøpartiet Dei Grøne har peika på Jonas Gahr Støre som sin statsministerkandidat og seier ho ikkje finn det merkeleg at MDG deler synet til venstresida på den økonomiske politikken.

– Dei har aldri teke med seg det heilt grunnleggjande i miljøpolitikken ved at det ikkje blir mindre utslepp av raude tal for norske bedrifter, det blir tvert imot meir utslepp og meir uviss velferd av det. Eg meiner jo at vi har ein miljøpolitikk som gir utvikling utan at vi øydelegg arbeidsplassane i Noreg, seier Solberg.

