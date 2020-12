Regjeringa foreslår nasjonal rammeplan for SFO i heile landet

innenriks

– Vi veit at både innhald og pris varierer ved skulefritidsordningane i landet. No sender vi ein ny, nasjonal rammeplan på høyring for å sikre god kvalitet på SFO-tilbodet uavhengig av kvar du bur og kva skule du går på, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Formålet til skulefritidsordninga er å leggje til rette for leik, kultur og fritidsaktivitetar.

Ifølgje den nye rammeplanen skal skulefritidsordninga ha eit variert tilbod av aktivitetar. Det skal leggjast til rette for fysisk aktivitet kvar dag, og for at barna kan delta i ulike kunstnariske og kulturelle aktivitetar. Mat og matglede er òg eit tema SFO skal jobbe med.



– I dag er det stor variasjon i SFO-tilbodet, og mange har ønskt tydelegare nasjonale føringar. Samtidig er det viktig at kommunane framleis skal kunne ha lokale satsingar på til dømes fysisk aktivitet og sunn mat. SFO er ikkje pålagt å servere mat, men å lage sunn mat saman kan vere ein fin aktivitet for barna, seier Melby.

